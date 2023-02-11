В Крыму будут развивать кролиководство и эфиромасличную отрасль

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В ближайшее время власти Крыма и региональный Научно-исследовательский институт сельского хозяйства (НИИСХ) планируют разработать программы по кролиководству и развитию отрасли эфиромасличных культур.

В частности, соответствующее поручение дал председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

Директор НИИСХ Крыма Владимир Паштецкий отметил, что начать реализацию этих программ планируют в 2023 году.

Каждая программа, по его словам, будет создаваться по отдельности. Например, потребуется ферма, клетки, их очистка, комбикорм для животных и 20 миллионов рублей.

- Мы предлагаем в семи частных структурах по 100 маток в один проект включить, и они ежемесячно начнут выдавать мясо буквально через полгода. Это мясо будет поступать без перерыва в наши санатории, на полки магазинов. Потому что сегодня диетического мяса не хватает ни нам, не нашим гостям, - сказал Владимир Паштецкий.

Директор НИИСХ также отметил, что предполагается развивать от двух до четырех эфиромасличных направлений. Это может быть как выращивание лаванды, так и розы, шалфея или мяты.