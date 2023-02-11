Сенатор Джабаров не исключил ракетные удары по Крыму со стороны Украины

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Иностранное вооружение нужно уничтожать сразу же после пересечении границы Украины, несмотря на то, что у России хорошо работает система ПВО. Такое мнение выразил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во время пресс-конференции в «Парламентской газете».

Ранее в США и Лондоне заявили о том, что готовы поставить на Украину вооружение и ракеты большей дальности в качестве военной помощи.

По мнению сенатора, это очень тревожная ситуация, влияющая на картину противостояния российских вооруженных сил. Владимир Джабаров не исключил, что ракеты смогут долетать до Крыма, уничтожая объекты инфраструктуры.

- Украинцы понимают, что эти территории им не вернуть, и будут действовать по принципу «раз не нам, так не доставайся ты никому», - добавил сенатор. - Эти ракеты, танки должны теперь уничтожаться все-таки в момент пересечения этими грузами границы Украины. Раньше этого не делалось, так как Россия до последнего хотела сохранить часть инфраструктуры этой страны.

Тем не менее все ракеты «невозможно перехватить при любой системе ПВО», отметил Владимир Джабаров.