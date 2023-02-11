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НовостиОбщество11 февраля 2023 15:34

С 13 февраля меняется расписание движения автобуса №13А в Симферополе

Изменения касаются будних дней
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С 13 февраля в Симферополе автобус №13А будет ходить по другому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

График движения на этом маршруте «Свобода - РКБ имени Семашко» изменится только в будние дни.

Так, в 05:43 автобус будет выезжать со Свободы, а в 06:20 – с РДКБ имени Семашко. В среднем интервал движения в течение дня составит 40 минут. Последний автобус будет выезжать в 21:18 со Свободы и прибывать на конечную в 21:56.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Кроме того, с 11 февраля в 07:00 утра в выходные дни будет дополнительный автобусный рейс.