В Крыму финансирование программы развития сельского хозяйства увеличилось на 10,5%

В 2023 году на развитие сельского хозяйства Крыма выделено 3,3 млрд рублей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В 2023 году на развитие сельского хозяйства в Крыму выделили 3,3 млрд рублей. Господдержка программы развития увеличилась на 10,5%. Об этом «ТАСС» рассказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По словам главы крымского парламента, такая мера позволит увеличить объем засеиваемых земель и повысить показатели как в растениеводстве, так и животноводстве.

- В 2023 году планируется ввести в оборот 445 га выбывших сельскохозяйственных угодий. Важно, что увеличилось финансирование отрасли со стороны государства, - подчеркнул Владимир Константинов.

Объем средств будет направлен и на развитие виноградарства, а также поддержку малых форм сельского хозяйства, уточнил спикер Госсовета республики.