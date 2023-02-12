В Крыму за сутки COVID-19 заболели 35 человек

За минувшие сутки выздоровел 51 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусом, а всего в республике выявлено с начала пандемии 211 тыс. 817 заражений. Об этом утром 12 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

- За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 тыс. 891 человек, - говорится в сообщении.

Оперативная сводка по коронавирусу на 12 февраля. Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

Победить заболевание удалось 51 крымчанину - они полностью вылечились от коронавируса. Всего с начала пандемии выздоровело 204 тыс. 462 человека. За минувшие сутки не было зафиксировано летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего в Крыму скончались 5 тыс. 420 пациентов с подтвержденным коронавирусом.