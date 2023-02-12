В Ялте продолжают сносить незаконные заборы

Выявлением и сносом незаконных заборов в Ялте занимается оперативный штаб по благоустройству. Фото: Янина Павленко\Telegram

В Ялте 12 февраля оперативный штаб по благоустройству выявил очередной незаконный забор. Как сообщила глава курортного города Янина Павленко в своем Tg-канале, сооружения вывозят в районе Солнечной тропы.

- Пилим и вывозим. Нижняя Ореанда. Район Солнечной тропы, - написала градоначальница.

Напомним, снос незаконный конструкций стартовал в Ялте 10 февраля. Убираются те заборы, которые установлены вопреки правилам благоустройства.

- Те, кто ставил ограждения самовольно и без согласований однозначно должны их убрать. Или это сделаем мы с взысканием с собственника стоимости демонтажа и вывоза, - отмечала Янина Павленко.