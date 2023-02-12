В Севастополе лебедь запутался в леске

Помощь лебедю окажут профессиональные орнитологи. Фото: Евгений Горлов\Telegram

В Севастополе в районе пляжа Омега лебедь запутался в леске. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в своем Tg-канале.

Как подчеркнул чиновник, сообщения о несчастной птице поступили от неравнодушных горожан. Евгений Горлов оперативно связался с директором департамента природных ресурсов и экологии Юлией Гавриловой, которая уже выехала на место.

На место выехала глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Фото: Евгений Горлов\Telegram

- Завтра утром сотрудники Управления ветеринарии, орнитологи и специалисты Севприроднадзора примут необходимые меры для оказания помощи птице, - отметил Евгений Горлов.

По словам исполняющего обязанности замглавы Севастополя, на данный момент здоровью птицы ничего не угрожает. Спасение лебедя перенесено на утро 13 февраля, чтобы помощь оказали грамотные специалисты.