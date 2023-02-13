В Крыму ищут 45-летнего жителя Евпатории

Игорь Хрусталев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети ориентировку на жителя Евпатории, который бесследно исчез несколько дней тому назад.

- Пропал Хрусталев Игорь Александрович, 45 лет (1977 года рождения), город Евпатория, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым».

Родные и друзья потеряли связь с крымчанином неделю тому назад – с 5 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 185 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.

Игорь Хрусталев был одет в темно-синюю куртку, желто-белую кофту, темно-серые джинсы и черные кроссовки.

Волонтеры просят, всех кто видел разыскиваемого, позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым» 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50