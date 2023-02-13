Суд в Ялте вынес приговор супружеской паре за мошенничество на 2,9 млн рублей

Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супружеской пары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Супружескую пары из Ялты отправили в колонию за мошенничество на 2,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.

- В период с октября 2019 года по январь 2021 года подсудимые, работая в туристическом агентстве, расположенном в торговом центре на набережной Ялты, под предлогом оформления туристических туров, круизов и путешествий, похитили денежные средства жителей города, обратившихся за названными услугам, - говорится в сообщении.

Похищенные средства злоумышленники потратили на свои нужды. Решением суда они приговорены к 3 годам 8 месяцам и 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что иск пострадавших о возмещении ущерба был удовлетворен.

Ранее суд вынес приговор ялтинцам, похитившим при ремонте водосброса Загорского водохранилища 8,8 млн рублей. Ущерб ими был частично возмещен, однако всего на сумму 610 тысяч рублей.

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