В Крыму 13 февраля выявили 28 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 211 845. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 4 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 895 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, выздоровевших за весь период – 204 487, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории города за минувшие сутки выявили 81 новый случай заболевания COVID-19, за все время - 98 358. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 5 человек. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находится 84 пациента, из них 78 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 75 лет.

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