Крымский специалист назвал главные зимние опасности для сердечников

По словам доктора, в России статистика сердечно-сосудистых заболеваний в последние годы улучшилась Фото: Олег ЗОЛОТО

Треть взрослого населения Республики Крым страдает артериальной гипертензией, при этом многие даже не подозревают о своей болезни. Наибольшую опасность для сердечников переходные периоды от плюсовой температуры к минусовой и наоборот.

- В переходный момент сосуды испытывают напряжения, и может произойти какая-то катастрофа. Статистика показывает, что в такие периоды увеличивается количество инсультов и инфарктов, - рассказал врач-кардиолог республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, заведующий кардиологическим диспансером Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крым».

Тем, у кого есть хронические проблемы с сердцем, специалист рекомендовал не переохлаждаться и не перегреваться - одеваться нужно по погоде. Также важно вовремя принимать назначенные медиками препараты.

Напомним, Минздрав опубликовал список лекарств, доступных в госаптеках сети «Крым-Фармация». Ранее крымчане пожаловались на дефицит отдельных групп препаратов.

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