В 24 общеобразовательных организациях закрыто 42 класса в 10 муниципальных образованиях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ОРВИ и гриппа в Крыму на карантин закрыты 42 класса в 24 школах в Алуште, Керчи, Симферополе, Феодосии, Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах.

- В 24 общеобразовательных организациях закрыто 42 класса в 10 муниципальных образованиях (Алушта, Керчь, Симферополь, Феодосия, Бахчисарайский, Красногвардейский, Нижнегорский, Сакский, Симферопольский, Черноморский районы), - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы Минобразования республики.

Кроме того, также 18 групп на карантин закрыто в 12 детских садах республики.

Напомним, ранее крымский специалист назвал главные зимние опасности для сердечников. Тем, у кого есть хронические проблемы с сердцем, он рекомендовал не переохлаждаться и не перегреваться. Также важно вовремя принимать назначенные медиками препараты.

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