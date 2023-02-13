В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Екатерина НАЗАРОВА

За минувшую неделю в Крыму вытащили из снежного плена 22 автомобиля.

- Оказана помощь по эвакуации из снежных заносов 22 автомобилей, 41 человека, из них 9 детей, - цитирует КИА главу республиканского МЧС Сергея Садаклиева.

По его слова, в ликвидации последствий непогоды принимали участие 198 человек от РСЧС, также использовалась 141 единица техники.

Напомним, в Крыму продлили штормовое предупреждение на 14-15 февраля. Ожидается сильный снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Жителям полуострова в целях безопасности стоит воздержаться от дальних поездок.

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