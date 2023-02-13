В Центре дальней космической связи под Евпаторией пройдет неделя правовых знаний

Фото: майор Сергей Пащенко

В воинской части 81415 (Центр дальней космической связи, что под Евпаторией) с 20 по 26 февраля будут проводить неделю правовых знаний.

- 24 февраля – Единый день правовых знаний с участием руководящего состава, а также представителей военной прокуратуры, военного суда, военного следственного отдела и военной полиции по теме: «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений военнослужащих (статьи 286, 333-336 УК РФ)», - сообщил КП-Крым майор Сергей Пащенко.

В ротах и им равных подразделениях, по его словам, будут организованы общие собрания с повесткой дня «Сплоченный воинский коллектив – основа боевой готовности». Во время собраний выслушают военнослужащих, склонных к неуставным проявлениям. По итогу будут приняты меры по предупреждению негативных проявлений в коллективах.

Кроме того, запланированы также коллективные обсуждения, тематические формирования, диспуты и конкурсы. Инструктивно-методические занятия по темам сплочения подразделений будут проводиться с командирами рот, взводов, отделений.

Фото: майор Сергей Пащенко

В подразделениях проводятся также мероприятия, направленные на сплочение многонационального коллектива, профилактику межличностных и межгрупповых конфликтов.