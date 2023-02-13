В Крыму на неделе ожидается мокрый снег и до -8 градусов мороза

Температурный фон на неделе в Крыму снова понизится, ожидаются снег и мокрый снег Фото: Екатерина НАЗАРОВА

На территории Респубулики Крым в течение текущей недели ожидается похолодание, также синоптики обещают снег.

- В ночь на понедельник местами кратковременный снег, северный ветер от 4 до 9 метров в секунду, на полуострове мороз до -1…6 градусов. В дневные часы солнечно, без осадков, северо-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки в Симферополе, по региону от -1 до +3, - сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Во вторник также ожидаются снежные осадки, ночью столбики термометров будут показывать от 0 до -5, днем - от 0 до +5. В четверг ночью ожидается от -3 до 8 градусов, днем - от 0 до -5 градусов, также возможен небольшой снегопад. К пятнице, ожидается, осадки прекратятся, но на улице по-прежнему будет холодно: ночью от -5 до -10 градусов, днем - около нуля.

Напомним, в Крыму продлили штормовое предупреждение на 14-15 февраля. Ожидается сильный снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Жителям полуострова в целях безопасности стоит воздержаться от дальних поездок.

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