В Бахчисарайском районе Крыма почтили память жертв депортации итальянского народа

Фото: Минкульт РК

В мемориальном комплексе жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района прошло памятное мероприятие, посвященное депортации крымских итальянцев в январе-феврале 1942 года.

– Участники мероприятия возложили цветы у стелы памяти депортированным народам. В музее была открыта тематическая выставка «История и истории итальянцев Крыма», на которой представлены фотографии, знакомящие с жизнью итальянских семей в Крыму и в местах спецпоселений, – пишет Крымское информационное агентство.

Мероприятие было организовано Минкультом Республики Крым, Крымскотатарским музеем культурно-исторического наследия совместно с Сообществом итальянцев Крыма «Черкио».

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