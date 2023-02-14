Погода на 14 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

В Феодосии днем воздух прогреется до +5°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Погоду на полуострове определяет зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона. Пройдут осадки в виде мокрого снега, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. Гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°, днем +1...+3°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь со снегом. Днем северо-западный ветер 15-20 м/с., тепло +4…+6°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +5…+6°, западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +3…+5°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +2…+4°, северо-западный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +4…+5°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +4…+5°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +1…+2°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +2…+3°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +2…+3°, северо-западный 4-8 м/с. Пасмурно, снег.

Вода в Черном море +3…+9°.

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