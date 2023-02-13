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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 13:22

В Крыму осудят мужчину, который поджег поле с пшеницей в Джанкойском районе

Ущерб превысил 42 млн рублей
Дмитрий Коренев
По версии следствия, в июле прошлого года крымчанин подъехал на своем автомобиле к полю с пшеницей и поджег его

По версии следствия, в июле прошлого года крымчанин подъехал на своем автомобиле к полю с пшеницей и поджег его

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму суд рассмотрит дело 55-летнего мужчины, который обвиняется в поджоге поля с пшеницей в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, в июле прошлого года крымчанин подъехал на своем автомобиле к полю с пшеницей и поджег его.

– Действиями обвиняемого производственному кооперативу, осуществляющему деятельность по выращиванию сельскохозяйственной культуры, причинен ущерб на сумму более 42 млн рублей, – говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 167 УК РФ – «умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога». Дело передано в Джанкойский районный суд.

Ранее КП-Крым писала, что экс-сотрудницу дептранса Севастополя осудят за взятку и превышение полномочий. Ущерб от ее действий был оценен на сумму более 850 тысяч рублей.

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