Фото: Михаил Афанасьев/Tg

В Симферополе подсветка Шахматного фонтана частично не работает из-за брака оборудования, которое в ближайшее время намерены заменить. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

- Друзья, вижу вашу обеспокоенность по поводу частично неработающей подсветки Шахматного фонтана. По информации подрядной организации, установленное оборудование имеет заводской брак. Поэтому в кратчайшие сроки оно будет заменено, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, все работы подрядчик выполнит в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, ранее правоохранительные органы заинтересовались ситуацией с низким качеством реконструкции сквера у Дома культуры профсоюзов в Симферополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50