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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:43

«Я тебя вижу сердцем»: Крымский детский хоспис выпустил авторские валентинки к 14 февраля

Организация запустила благотворительную акцию
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крымский детский хоспис оказывает помощь тяжелобольным детям с паллиативным статусом

Крымский детский хоспис оказывает помощь тяжелобольным детям с паллиативным статусом

Фото: Ирина ГЕРЦ

Крымский детский хоспис в преддверии Дня влюбленных запустил акцию «Я тебя вижу сердцем». Авторские валентинки, которые можно отправить своим близким, опубликовали в социальных сетях благотворительной организации.

- Наши подопечные - тяжелобольные дети. Многие из них не могут говорить, но они чувствуют заботу и любовь. Паллиатив - это не про смерть. Это про жизнь и про любовь. Про то, как важно быть и оставаться людьми в любой ситуации, - отметила исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.

Все средства, которые будут перечислены Крымскому детскому хоспису 13 и 14 февраля, пойдут на помощь детям-сиротам с тяжелыми заболеваниями из паллиативного отделения Республиканской детской клинической больницы.