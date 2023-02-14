В Крыму проклюнулись первые участники Парада тюльпанов 2023

На ЮБК уже проклюнулись тюльпаны. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма зима, в виде удивительно красивого замерзшего фонтана, прекрасно уживается с красоткой весной, которую представляют тюльпаны.

Да-да, на календаре еще февраль, если говорить конкретно, то 14 февраля, то есть день влюбленных, а в Никитское саду уже можно полюбоваться остроконечными ростками посланников весны.

- Центр притяжения последних дней в Никитском ботаническом саду - это, конечно, наш хрустальный фонтан. Но все так им залюбовались, что пропустили важное событие: у нас тюльпаны проклюнулись! Готовимся к Параду тюльпанов 2023, – такой пост в соцсети сопровождает скромное фото самых нетерпеливых участников весенней выставки цветов.

Парад тюльпанов в Саду проходит каждую весну. Фото: nikitasad.ru

Какие же они будут, когда раскроют свои бутоны и порадуют мир совершенством формы и красок - алые, солнечно-желтые или белоснежные? Лепестки будут махровые или классической формы? Пройдет время и мы это увидим. В мае станет известно и имя генерала Парада тюльпанов.

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