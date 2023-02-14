В Евпатории начали строить курортно-рекреационный комплекс Moinaco Riviera

Реализацию инвестиционного проекта общим объемом 35 миллиардов рублей сопровождает Корпорация развития республики Фото: Иван Макеев

В рамках одного из крупнейших в Крыму инвестпроектов в Евпатории, вблизи озера Мойнаки, приступили к строительству курортно-рекреационного комплекса Moinaco Riviera.

Как пишет «Крымская газета», комплекс рассчитан на 25 тысяч человек, его жилая площадь - 300 тысяч квадратных метров.

В ноябре 2022 года глава Крыма подписал с представителями компаний «Славянский дом» и «Симферопольская девелоперская компания» соглашение о комплексном освоении территории рядом с Лиманом. Реализацию инвестпроекта сопровождает Корпорация развития республики. На воплощение идеи будет израсходовано порядка 35 миллиардов рублей.

По планам, на территории комплекса появятся жилые многоэтажки, автопарковка, детские площадки, пансионаты, грязелечебница, детский сад на 280 мест, школа более чем на 1000 мест, торговый центр, также планируется в три раза увеличить мощность электроподстанции «Мойнаки» и даже обустроить два километра набережной вокруг одноименного озера.

Напомним, в Красноперекопске построят станцию водоочистки за два миллиарда рублей. Строительство начнется уже в этом году. Заказчиком выступает ГУП РК «Вода Крыма»; предприятие уже приступило к выбору подрядчика на строительно-монтажные работы.

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