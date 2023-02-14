Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 7:25

Через Керченский пролив в обе стороны перевезено более 83 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 февраля нет
Екатерина НАЗАРОВА
Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 февраля нет

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 февраля нет

Фото: Виктор Гусейнов

После возобновления Керченской паромной переправы в обе стороны паромами было перевезено более 83 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября [2022 года] по 14 февраля [2023 года] через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 83 771 пассажир, 64 340 единиц автотранспорта и 7 166 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Также за это время паромами, работающими на линии, было выполнено 2074 рейса.

Напомним, в Крыму продлили штормовое предупреждение на 14-15 февраля. Ожидается сильный снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50