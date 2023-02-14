Через Керченский пролив в обе стороны перевезено более 83 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 февраля нет Фото: Виктор Гусейнов

После возобновления Керченской паромной переправы в обе стороны паромами было перевезено более 83 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября [2022 года] по 14 февраля [2023 года] через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 83 771 пассажир, 64 340 единиц автотранспорта и 7 166 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Также за это время паромами, работающими на линии, было выполнено 2074 рейса.

Напомним, в Крыму продлили штормовое предупреждение на 14-15 февраля. Ожидается сильный снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50