Прием заявлений от жителей Херсонской области на соцвыплаты возобновится в Крыму 15 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

С 15 февраля возобновляется прием заявлений от граждан, вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области, на выплату в размере 100 тысяч рублей и оформление жилищного сертификата.

- На данный момент работы по устранению неполадок в программе АИС «Реформа ЖКХ» завершаются, - сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».

Ранее сообщалось, что Крым и Херсонскую область свяжут три новых автобусных маршрута с 1 февраля. Добраться туда можно будет из семи населенных пунктов республики.

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