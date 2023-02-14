В Крыму за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы три человека. Об этом утром 14 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 37 человек.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 878 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 524 человека выздоровели, 5 420 скончались.
– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.
В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19, госпитализированы три человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.
Коронавирус унес жизнь 86-летнего севастопольца.
За 13 февраля выписаны семь человек. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 83 пациента, из них 81 – с подтвержденным диагнозом.
С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 98 428 случаев коронавируса, выздоровели 95 459 человек.
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