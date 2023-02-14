В Крыму за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы три человека. Об этом утром 14 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 37 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 878 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 524 человека выздоровели, 5 420 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19, госпитализированы три человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

Коронавирус унес жизнь 86-летнего севастопольца.

За 13 февраля выписаны семь человек. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 83 пациента, из них 81 – с подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 98 428 случаев коронавируса, выздоровели 95 459 человек.

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