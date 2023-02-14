Полиция Крыма разыскивает 83-летнего мужчину с деменцией

Фото: МВД по РК

В Феодосии разыскивают 83-летнего Станислава Белинского, который минувшей ночью ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

– Сотрудниками ОМВД России по г. Феодосии устанавливается местонахождение Белинского Станислава Антоновича 10.08.1939 г.р., который 14.02.2023 около 01:00 часа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. [Мужчина] страдает деменцией, – говорится в ориентировке.

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение среднее, волосы седые. Был одет в белую рубашку, черные штаны, на ногах шерстяные носки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины или видел его, просят сообщить по телефону 102 или в ближайший отдел полиции.

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