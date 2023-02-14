Севастопольцы получают на 500 рублей больше: в Крымстате рассказали, сколько зарабатывают жители полуострова

Средняя заработная плата в Крыму в январе-ноябре 2022 года составила 40 тыс. 238 рублей Фото: Анастасия Осипова

Средняя зарплата крымчан в 2022 году составила 40 тыс. 238 рублей, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликованы на сайте управления федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю.

Стоит отметить, что в ноябре 2022 года крымчане заработали больше, чем в среднем за год.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в ноябре составила 41 тыс. 786 рублей, - говорится в сообщении Крымстата.

Севастопольцы при этом получили на 500 рублей больше, чем жители республики - 42 тыс. 207 рублей. Тогда как среднегодовая оплата труда по всему полуострову примерно одинаковая - 40,5 тыс. рублей.

Отмечается, что наиболее прибыльные сферы труда в Крыму - финансовая и страховая деятельность и строительство.