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НовостиЭкономика14 февраля 2023 11:19

На западе Крыма пробурят новые скважины для добычи газа

Трассы трубопроводов будут расположены вдали от объектов инфраструктуры
Екатерина НАЗАРОВА
Трассы трубопроводов предполагается проложить вдали от объектов инфраструктуры

Трассы трубопроводов предполагается проложить вдали от объектов инфраструктуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главгосэкспертиза РФ выдала проектно-сметную документацию на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Крыма.

В будущем добычу энергоресурсов в регионе намерены активно развивать: на шельфе полуострова, как и в Черном море, сосредоточены большие запасы нефти и газа. ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует вернуть Западно-Октябрьское месторождение «к жизни», пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины.

Трассы трубопроводов предполагается проложить вдали от объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее в Евпатории начали строить курортно-рекреационный комплекс Moinaco Riviera. Реализацию инвестиционного проекта общим объемом 35 миллиардов рублей сопровождает Корпорация развития республики.

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