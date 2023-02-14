На западе Крыма пробурят новые скважины для добычи газа

Трассы трубопроводов предполагается проложить вдали от объектов инфраструктуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главгосэкспертиза РФ выдала проектно-сметную документацию на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Крыма.

В будущем добычу энергоресурсов в регионе намерены активно развивать: на шельфе полуострова, как и в Черном море, сосредоточены большие запасы нефти и газа. ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует вернуть Западно-Октябрьское месторождение «к жизни», пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины.

Трассы трубопроводов предполагается проложить вдали от объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее в Евпатории начали строить курортно-рекреационный комплекс Moinaco Riviera. Реализацию инвестиционного проекта общим объемом 35 миллиардов рублей сопровождает Корпорация развития республики.

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