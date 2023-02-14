Крымчанка, убившая собутыльника, получила семь лет колонии

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму суд вынес приговор 48-летней жительнице Симферопольского района, которая убила 60-летнего приятеля в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Жительница садового некоммерческого товарищества, расположенного в Трудовском сельском поселении, во второй декаде октября 2022 года после распития по месту жительства алкогольных напитков со своим приятелем, в ходе ссоры нанесла ему один удар ножом в область задней поверхности груди слева, – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранение оказалось несовместимым с жизнью – мужчина скончался на месте.

Суд приговорил женщину к семи годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе на территории школы задержали пьяного скандалиста, угрожавшего охраннику. Дебошир был уверен, что всех, кто участвовал в его задержании, ждет увольнение.

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