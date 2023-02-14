В Крым намерены запустить порядка 10 новых поездов в 2023 году

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"/Tg

С мая 2023 года в Крым начнут ходить порядка десяти новых поездов, в том числе из Мурманска и Челябинска.

- Действительно, с целью увеличить пассажиропоток, в том числе в летний период, планируется запустить порядка 10 новых поездов в Крым в этом году, - сообщил «КП»-Крым представитель компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Предполагается, что пассажиропоток в республику увеличится после запуска новых составов до 5,5 миллиона человек в год, в том числе в летний период - до трех миллионов человек.

Напомним, ранее «Гранд Сервис Экспресс» возобновил продажи билетов на поезд из Москвы в Крым. Также вновь открыта продаже билетов на поезд Симферополь – Омск.

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