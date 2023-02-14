В Симферополе 64-летняя пенсионерка обворовала граждан на 25 млн рублей

В Симферополе 64-летняя женщина похитила примерно 25 миллионов у желающих купить земельные участки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе задержали 64-летнюю пенсионерку, обокравшую местных жителей на 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сама мошенница, как оказалось - жительница Симферопольского района. Она обещала крымчанам помощь в выделении жилья и земельных участков, требуя в качестве вознаграждения крупные суммы. Имея опыт работы в сфере недвижимости, женщина придумывала каждый раз причины, по которым исполнить просьбу была не в состоянии. Однако полученные деньги уже не возвращала.

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

- Сотрудниками полиции установлено 14 потерпевших от мошеннической схемы злоумышленницы, а сумма общего ущерба составила около 25 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

На крымчанку завели уголовное дело. Сейчас силовики проверяют ее на причастность к другим преступлениям на территории Симферополя. В МВД просят сообщить в правоохранительные органы, если вы стали жертвой этой мошенницы.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50