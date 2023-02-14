Свыше 1,5 тыс. тонн продукции реализовали на агроярмарках в Крыму с начала года

Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

С начала года на агроярмарках в Крыму реализовано 1618,7 тонны продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук в своем телеграм-канале.

– С начала этого года в городах и районах республики уже проведена почти тысяча агроярмарок. В таких мероприятиях, а их примерно 250 в неделю, принимают участие до тысячи сельхозтоваропроизводителей, – отметил Савчук.

В прошлом году в республике было проведено свыше 16,5 тысяч ярмарок, из них больше 13,7 тысяч – сельскохозяйственные. Реализовано почти 24 тысячи тонн продукции.

В регионе на постоянной основе задействовано более двух тысяч торговых мест. Ярмарки позволяют фермерам реализовывать свою продукцию напрямую, без перекупщиков и посредников, сохраняя цены на приемлемом уровне.

Напомним,в конце января жители Ялты пожаловались в соцсетях на ярмарку, которую предприниматель устроил возле мусорных баков. В администрации города заявили, что, если подобное повторится, предпринимателям будет отказано в размещении торговых точек.

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