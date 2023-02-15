Погода на 15 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

В Симферополе облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 февраля на Крымском полуострове штормовое предупреждение.
- Зона холодного атмосферного фронта вызовет снегопад и метели, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем около 0°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой снег. Днем северный ветер 10-15 м/с., тепло до +2°. На дорогах гололедица.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +3…+4°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +3…+4°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи 0…+1°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Феодосии +2…+3°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Черноморском +2…+3°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое 0…+1°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Армянске +2…+3°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Белогорске 0°, северо-западный 4-5 м/с. Пасмурно, снег.
Вода в Черном море +5…+9°.
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