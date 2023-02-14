Следком: крымчане жалуются на угрозу затопления села Украинка из-за насыпи в местном озере

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Следователи проводят проверку по информации из соцсетей о возможных нарушениях при использовании водоема и дамбы в Симферопольском районе.

- По мнению жителей села Украинка и лица, их представляющих, земляная насыпь, отделяющая местное озеро от населенного пункта, находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет угрозу подтопления, - говорится в сообщении крымского Следкома.

Отмечается, что ранее с жалобами на подобные нарушения в Следком никто не обращался. Сейчас силовики проверяют данную информацию.

Ранее сообщалось, что в Керчи осудят организаторов игровых подпольных клубов, заработавших пять миллионов рублей. Чтобы их не вычислили силовики, парни несколько раз меняли «прописку» своих клубов.

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