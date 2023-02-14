Где в Симферополе 15 февраля отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

15 февраля часть Симферополя на несколько часов останется без энергоснабжения. Возмущаться и топать ногами не стоит, ведь отключение света произойдет по уважительной причине – ресурсоснабжающая компания «Крымэнерго» обновляет и модернизирует оборудование. Как только все отремонтируют все электросети, так и начнется бесперебойное энергоснабжение столичного города. Положа руку на сердце, можно сказать, что выключенные на несколько часов холодильники, электрогрили, телевизоры и компьютеры, не такая уж и вселенская катастрофа. Свет появится и все заработает, как ни в чем не бывало. Отдохнуть от благ цивилизации, к примеру, того же телевизора, который называют «зомбоящиком», очень даже полезно. Можно прогуляться по заснеженным улочкам города, хотя погода и не очень хорошая, но это лучше, чем сидеть в четырех стенах.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- проспекты Победы, 1-13 ; Кирова , 51;

- переулки Шмидта, 10; Родниковый, 24-26 , 21-23 ; Пехотинцев, 2-16 , 1-13 ; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Линейный, 2-8 , 92, 1-7 ; Ракетный, 2-16 , 1-13 ;

- шоссе Ялтинское, 33/2; Евпаторийское, 185-225 ;

- улицы Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Шмидта, 8-14А , 13-35 ; Тургенева, 1, 2; Киевская/ Шмидта; Сенная, 1-27 ; Дружбы, 24-62 , 65-93 ; Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ; Днепровская, 30-82 , 29-85 ; Табачная, 2-28 , 1-19 ; 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ; Аянская, 42-70 , 41-67 ; Родниковая, 36/32; Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ; Щаденко, 2А-30 , 1-17 ; Ковыльная, 3-5А ; Пасечная, 1-12; Парниковая, 4-12 , 1-11 ; Северная, 4-12 , 1-11 ; Сотовая, 1-12; Николаевская, 1А, 4; Счастливая, 2-10 , 1-17 ; Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134 А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Кременчугская, 24, 19/2; П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ; Камчатская, 2-12А , 1-9 ; Пригородная, 17/19; Чокъракъ, 8-46 , 9-31 ; Вильямсона, 2-16 , 5-17 ; Чередниченко, 6-38 , 3-25 ; Берекет, 2-20 , 1-17 ; Генчлик, 1-22); Битумная, 136А, 144; Линейная, 88-96 ; Арзы, 1-10; Пехотинцев, 31-39 ; Джанкойская, 163; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Чокъракъ/ Пехотинцев, 31/18;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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