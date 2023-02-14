Более 180 тысяч детей отдохнули в лагерях и санаториях Крыма в 2022 году

В прошлом году в крымских лагерях и санаториях отдохнули более 182 тысяч детей, что составляет 77% от общего числа детей республики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году в лагерях и санаториях Крыма отдохнули более 180 тысяч детей.

– В прошлом году в крымских лагерях и санаториях отдохнули более 182 тысяч детей, что составляет 77% от общего числа детей республики. Кроме того, профильные организации посетили более 300 детей из семей участников спецоперации и около 10 тысяч детей из новых субъектов России, - цитирует «Крымская газета» председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Он отметил, что на подготовку к детской оздоровительной кампании 2023 года предусмотрено свыше 1 млрд 400 млн рублей. Кроме того, в Госсовете прорабатывается вопрос об обеспечении детей участников специальной военной операции отдыхом и оздоровлением за счет бюджета республики.

– Конечно, проведение оздоровительной кампании в Крыму осложнено в условиях отсутствия авиасообщения. В той связи рассмотрим вопрос увеличения объема финансирования из нашего бюджета для оздоровления крымских детей, – добавил спикер Госсовета РК.

Ранее сообщалось, что Крым получит больше 350 миллионов рублей на развитие туризма. Эти средства будут направлены и на событийный туризм, и на реконструкцию исторических центров в городах.

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