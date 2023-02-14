Симферопольский детский сад вошел в число пятисот лучших дошкольных учреждений РФ

Фото: simdou30.crimea-school.ru

Симферопольский детсад «‎Березка» вошел в число пятисот лучших дошкольных учреждений России по итогам всероссийской выставки-смотра.

- По итогам конкурса стали известны лучшие детские сады страны. Дошкольное учреждение образования № 30 «‎Березка» стало одним из победителей и вошло в число 500 лучших садов нашей страны, - сообщила замглавы администрации - начальник управления образования Татьяна Сухина.

Комиссия оценивала учреждения по нескольким факторам: по интеллектуальному и творческому развитию детей, их приобщению к общечеловеческим ценностям, развитию социально-личностных качеств и художественно-эстетического восприятия. Также не оставили без внимания укрепление здоровья малышей и взаимодействие руководства этих заведений с родителями.

Ранее сообщалось, что более 180 тысяч детей отдохнули в лагерях и санаториях Крыма в 2022 году. На подготовку к детской оздоровительной кампании 2023 года выделено свыше 1 млрд 400 миллионов рублей.

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