В 2023 году в Армянске планируют отремонтировать пять дорог

Работы начнутся при наличии финансирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пять дорог в Армянске включены в предварительный Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2023 году. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем телеграм-канале.

– Ежегодно администрацией города направляется заявка в министерство транспорта Республики Крым на включение в Перечень тех дорог, которые подлежат ремонту. При подаче предложений учитывается социальная значимость автомобильной дороги, состояние дорожного полотна и другие критерии. Решение о включении в Перечень предложенных администрацией дорог, принимает министерство транспорта Республики Крым, которое в дальнейшем является заказчиком на проведение ремонтных работ, – объяснил Телиженко.

В первую очередь планируют отремонтировать дороги на улицах Степной, Театральной и Беседина. В прошлом году работы на этих трех улицах приостановили из-за отсутствия финансирования. Кроме того, в Перечень дорог, подлежащих ремонту в 2023 году, включены дороги на улицах Сопина и Красноперекопской.

– Все запланированные работы будут произведены при наличии финансирования и продолжены при наступлении благоприятных погодных условий, – подчеркнул Телиженко.

Градоначальник отметил, что за последние несколько лет в муниципалитете отремонтировано девять автомобильных дорог.

Ранее КП-Крым писала, что на Северной стороне Севастополя отремонтируют шесть дорог в 2023 году. Ремонт на улице Кряжева уже стартовал.

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