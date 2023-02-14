В Крыму замело Ангарский перевал

На Ангарском перевале на данный момент снежно. Фото: ГУП РК "Крымавтодор"

Ангарский перевал оказался в снегу 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор», на данный момент дорогу расчищают четыре единицы техники.

- Для обеспечения безопасного проезда дорожники проводят очистку от снега и обработку дорог, - говорится в сообщении.

Водителям стоит быть внимательными на дороге. Фото: ГУП РК "Крымавтодор"

Напомним, МЧС республики ранее объявило в Крыму штормовое предупреждение на 14 и 15 февраля из-за снега, метели и гололедицы. Жителей полуострова просят быть предельно осторожными.