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НовостиОбщество14 февраля 2023 15:25

В Крыму замело Ангарский перевал

На месте работают дорожные службы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На Ангарском перевале на данный момент снежно. Фото: ГУП РК "Крымавтодор"

На Ангарском перевале на данный момент снежно. Фото: ГУП РК "Крымавтодор"

Ангарский перевал оказался в снегу 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор», на данный момент дорогу расчищают четыре единицы техники.

- Для обеспечения безопасного проезда дорожники проводят очистку от снега и обработку дорог, - говорится в сообщении.

Водителям стоит быть внимательными на дороге. Фото: ГУП РК "Крымавтодор"

Водителям стоит быть внимательными на дороге. Фото: ГУП РК "Крымавтодор"

Напомним, МЧС республики ранее объявило в Крыму штормовое предупреждение на 14 и 15 февраля из-за снега, метели и гололедицы. Жителей полуострова просят быть предельно осторожными.