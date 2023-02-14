В Симферополе возобновились бесплатные экскурсии выходного дня

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе возобновил работу проект «Бесплатные экскурсии выходного дня». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В минувшую субботу прошла первая в этом году экскурсия «Вглубь веков». Она началась с мастер-класса по ходьбе с треккинговыми палками. Трехкилометровый маршрут проходил через набережную и улицу Воровского. Завершилась экскурсия в музее-заповеднике «Неаполь Скифский».

В прошлом году в проекте «Бесплатные экскурсии выходного дня» приняли участие более тысячи гостей и жителей крымской столицы.

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