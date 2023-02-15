Шесть улиц Симферополя на несколько часов останутся без воды 15 февраля

Ограничения подачи воды связаны с аварией на сетях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шесть улиц Симферополя на несколько часов останутся без воды в среду из-за аварии на сетях холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- С 10:00 до 14:00 в связи аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: город Симферополь, улица Барышева, дом 38, будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Перегонец, улица Надинского, улица Барышева, улица Озерова, улица Савватеева, улица Октябрят, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе 15 февраля не будет света. Крымские энергетики поводят плановый ремонт электросетей. Ограничения будут действовать до 17.00 вечера.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50