В Крыму пропал 83-летний мужчина

Станислав Белинский. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры бьют тревогу - бесследно исчез престарелый мужчина, проживающий в окрестностях Феодосии.

- Пропал Белинский Станислав Антонович, 83 года (1939 года рождения), поселок городского типа Приморский, - гласит ориентировка в соцсети, которую разместил отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Родные потеряли пожилого человека из поля зрения 14 февраля 2023 года.

Приметы пропавшего крымчанина: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в белую рубашку и черные брюки.

Если вы видели Станислава Белинского, то обязательно сообщите на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

На Крымский полуостров пришла настоящая морозная зима. На улице холодно и снежно, поэтому очень важно как можно быстрее найти пожилого человека, чтобы уберечь от переохлаждения и спасти ему жизнь.

Со вчерашнего дня, то есть 14 февраля, поисками мужчины занимается и полиция, и добровольцы, но пока все усилия тщетны.

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