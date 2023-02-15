Крымские студенты передали 1,5 тысячи книг в библиотеки детских домов

Фото: "Крым 24"

Крымские студенты передали 1,5 тысячи книг в библиотеки Бахчисарайской специальной школы-интерната, Чеботарской специальной школы-интерната Сакского района и Суворовской школы - детского сада в Армянске.

Как передает «Крым 24», мероприятие прошло в рамках акции «Подари книгу ребенку», которая приурочена к Международному дню дарения книг. С 2018 года она проводилась уже в шестой раз.

- Эта акция вновь показала, что мир не без добрых людей и совершать такие поступки под силу каждому. Хочется выразить благодарность всем, кто приял в ней непосредственное участие! - поделилась командир студенческого педагогического отряда «Кондор» Мехрона Шарипова.

Ранее сообщалось, что в Симферополе возобновились бесплатные экскурсии выходного дня. В прошлом году такие экскурсии посетили более тысячи гостей и жителей крымской столицы.

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