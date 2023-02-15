В Крыму за сутки выявили 31 новый случай COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы три человека. Об этом утром 15 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Один пациент скончался. Выздоровел 21 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 909 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 545 человек выздоровели, 5 421 скончался.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 12 человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

Смертельных случаев в Севастополе не зарегистрировано. За 14 февраля выписаны семь человек. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 89 пациентов, из них 85 – с подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии коронавирусом заболели 98 464 севастопольца, выздоровели 95 470.

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