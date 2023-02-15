В Керчи почтили память воинов, погибших в Афганистане

Фото: администрация Керчи

В Керчи в сквере Воинов-интернационалистов прошел торжественный митинг, приуроченный к 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул территорию Афганистана.

Фото: администрация Керчи

Фото: администрация Керчи

– Минутой молчания почтили память керчан, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, возложили венки и цветы к памятному знаку, поименно вспомнили погибших земляков, – говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии приняли участие представители городской администрации, депутаты горсовета, члены Российского Союза ветеранов Афганистана города Керчи, воины-афганцы Всероссийского Союза ветеранов Афганистана «Боевое братство».

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