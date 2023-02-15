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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 11:56

Инженера, незаконно добывавшего песок в Белогорском районе, оштрафовали на 31 тысячу рублей

Причиненный недрам ущерб был оценен в 800 тысяч рублей
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

После проверки прокуратуры на территории Белогорского района пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Выявлен факт незаконной разработки месторождения песка, а именно добычи полезных ископаемых за границами лицензионного участка. Горнодобывающим предприятием было незаконно изъято 3,5 тысячи кубометров песка, чем причинен ущерб на сумму 800 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанностей на нарушителей, а также возмещению ущерба, причиненного недрам. Кроме того, в отношении инженера по горным работам возбуждено административное дело за пользование недрами без лицензии. Он заплатит 31 тысячу рублей штрафа.

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