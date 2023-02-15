Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Сегодня, 15 февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов возложил цветы к мемориалу «Крымчанам погибшим в Афганистане» в Симферополе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

34 года назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских солдат покинула Афганистан. С 2011 года этот день отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

– Память о воинах, которые ушли из жизни, выполняя свой долг, должна жить вечно не только в сердцах родных и близких, но и в сердцах всех россиян. Мы должны знать и помнить, кому обязаны мирным небом над головой. Низкий поклон и вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, – написал Аксенов.

По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем тридцати войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств.

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