Россияне незаконно «сливали» за рубеж секретные документы из сферы военного кораблестроения

Фото: пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю/скриншот из видео

В Крыму пресекли канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения и судоремонта, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В период ликвидации предприятия часть этой техдокументации злоумышленники вынесли с территории завода и временно спрятали по местам своего жительства и в гаражах.

- С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение, - говорится в сообщении.

Как оказалось, к хищению бумаг были причастны четверо экс-сотрудников севастопольского судоремонтного предприятия. Им было вынесено официальное предостережение о недопустимости подобных действий, создающих условия для преступления - госизмены.

Документация была изъята и передана о АО «Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе» для дальнейшего использования в работе.

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