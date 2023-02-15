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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:39

Суд вынес приговор мужчине, обворовавшему жителей Крыма на восемь миллионов рублей

Вора силовики сумели отыскать спустя несколько лет после совершения преступлений
Екатерина НАЗАРОВА
Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона

Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Белогорский районный суд Крыма вынес приговор мужчине, обворовавшему жителей республики на восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В мае 2016 года мужчина вместе с двумя приятелями обчистил дом семейной пары: злоумышленники проникли в помещение, где находилась 13-летняя дочь пострадавших, связали ребенка, обыскали все комнаты и ушли с деньгами и ювелирными украшениями на общую сумму более двух миллионов рублей.

Через несколько месяцев подсудимый с другим знакомым залез в квартиру к жителю Симферополя. Владельца жилья избили и похитили у него шесть миллионов рублей. Вора силовики сумели отыскать лишь спустя несколько лет. Теперь он понесет заслуженное наказание.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил жителя региона к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

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