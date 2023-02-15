Суд вынес приговор мужчине, обворовавшему жителей Крыма на восемь миллионов рублей

Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Белогорский районный суд Крыма вынес приговор мужчине, обворовавшему жителей республики на восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В мае 2016 года мужчина вместе с двумя приятелями обчистил дом семейной пары: злоумышленники проникли в помещение, где находилась 13-летняя дочь пострадавших, связали ребенка, обыскали все комнаты и ушли с деньгами и ювелирными украшениями на общую сумму более двух миллионов рублей.

Через несколько месяцев подсудимый с другим знакомым залез в квартиру к жителю Симферополя. Владельца жилья избили и похитили у него шесть миллионов рублей. Вора силовики сумели отыскать лишь спустя несколько лет. Теперь он понесет заслуженное наказание.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил жителя региона к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

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