В Бахчисарайском районе откроют новый туристический маршрут

Фото: Минприроды Крыма, t.me/minprirody_rk

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым разрабатывается новый эколого-просветительский маршрут на территории ландшафтно-рекреационного парка «Бахчисарай». Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

– В основу положена существующая дорожно-тропиночная сеть. <…> Маршрут будет проходить по особо охраняемой природной территории регионального значения Республики Крым – ландшафтно-рекреационный парк «Бахчисарай» в урочище Алимова балка, – говорится в сообщении.

Сотрудники ГАУ РК «Бахчисарайский лесхоз» благоустроят сложные участки, установят ограждения и оборудуют места отдыха.

Ранее сообщалось, что в Крыму обустроят эколого-просветительский маршрут «К водопаду Учан-Су». В прошлом году на различных маршрутах было создано десять смотровых площадок, установлено 160 новых скамеек.

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